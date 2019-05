Kontaveit: ei olnud kõige ilusam mäng, läks päris noatera peale

"Ei olnud minu poolt kõige ilusam mäng ja väga raske võit. Sellistest rasketest võitudest on muidugi eriti hea meel, nendest saab enesekindlust," sõnas Kontaveit paarkümmend minutit pärast kohtumise lõppu Delfile ja Eesti Päevalehele. "Vastane mängis minu arvates päris hea mängu. Läks päris noatera peale."

Kontaveit tunnistas, et eelmise Madridi turniiri varane väljalangemine võis oma jälje jätta. "Alati on pisut raske alustada, kui oled eelmisel turniiril avaringis kaotanud. Parem on tulla eduka turniiri pealt. Täna oli kerge võidukohustus ja pinged peal, et ma pean nüüd lõpuks ikkagi võitma."

Kontaveit lisas, et tundis end servil natuke ebakindlalt: "Vastane tõrjus minu teist pallingut väga hästi. Ilm oli pilves ja õhk raske, mulle tundus, et pall ei lennanud nii kiiresti kui tavaliselt."

Otsustava seti kolmandas ja viiendas geimis jättis eestlanna kasutamata koguni kaheksa murdepalli. "Pettumus oli siis muidugi suur. Oli võimalus sett otsustada. Need punktid olid enamasti ka vastase teiselt servilt. Ei olnud nii, et vastane oleks mind üle mänginud, lihtsalt mina jätsin olukorrad kasutamata,," tunnistas Kontaveit. "Aga ma ei lasknud tujul langeda ja sain lõpuks murde kätte."

"Eesti fänne on siin palju ja mulle tegelikult väga meeldib Roomas mängida. Loodetavasti olen järgmises mängus kindlam," lisas mullu samal turniiril poolfinaali jõudnud Kontaveit.

Eesti esinumber kohtub järgnevalt kas kreeklanna Maria Sakkari (WTA 39.) või venelanna Anastasia Pavljutšenkovaga (WTA 36.). See matš peetakse homme.