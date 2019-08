Kontaveidiga paari mänginud ungarlanna palkas üksikmängus endisele tasemele tõusmiseks Šarapova ekstreeneri

Kahekordne paarismängu slämmivõitja ja selle mänguliigi endise esireketi (praegu kolmas) hiilgeajad üksikmängus jäävad 2016. aasta sügisesse. Sel nädalal mängib ta USA lahtiste kvalifikatsioonturniiril, kust ta viimati pidi end põhitabelisse murdma 2011. aastal. Ka Wimbledonis alustas ta kvalifikatsioonist. Enne seda polnud tal suure slämmi eelturniirile asja alates 2012. aasta Australian Openist.

Pärast tänavust French Openit hakkas 26-aastane ungarlanna koostööd tegema ameeriklase Michael Joyce'iga, keda kõige rohkem tuntakse endise esireketi Šarapova treenerina (2004-2011), kuid kes on juhendanud ka selliseid maailma tippe nagu Victoria Azarenka ja Johanna Konta.

"Oleme teineteist tundnud pikalt, sellest ajast peale, kui ma olin 15 või 16-aastane. Mängisin paari ühe tema endise mängijaga, Jessica Pegulaga (WTA 57.), kellest sai suurepärane mängija. Pärast seda, kui ta lõpetas Eugenie Bouchardiga töötamise, võtsin temaga ühendust ning meil on läinud väga hästi. Alustasime peale French Openit ning mul on sellest ajast peale olnud head tulemused. Naudin meie koostööd väga," rääkis Babos WTA kodulehele.

Babos lisas, et on uue treeneri käe all võitma hakanud kolm korda rohkem matše kui enne Joyce'iga koostöö alustamist. Edu kajastub ka tema edetabelikohas. Mai lõpus käis ta ära 148. kohal (halvim koht alates 2012. aastat), nüüd on aga 112. ning punktide poolest sugugi mitte kaugel uuesti TOP 100 hulka naasmisele.

"Mul pole praktiliselt kuni Austrialian Openini ühtegi punkti kaitsta. Olen lähedal esisaja hulka tõusmisele. See pole mu eesmärk, aga olen kindlasti õigel teel," sõnas ta.