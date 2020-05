Kontaveidi paarismängu partner rääkis, kuidas ta kohtunikule laialt levinud venekeelse roppuse tähendust selgitas ja soolasest trahvist pääses

Endine maailma kümnes reket Kasatkina (WTA 66.) on enda sõnul muidu väljakul vaoshoitud ning lõhub ka reketeid harva. Vaid korra on talle rahatrahv määratud, kuid tänu väiksele keelekursusele vabastas turniiri peakohtunik ta süüst.

"Ma sain 2500 dollarit trahvi "**** tvoju mati" eest", aga ma kaebasin selle edasi. Jumal tänatud, nad andsid mulle andeks. Pärast seda pole ma rohkem trahve saanud," rääkis Kasatkina.

"Joonekohtunik, kes vene keelest aru sai, jooksis pukikohtuniku juurde ja ütles, et ma olin öelnud "ma k**** su ema", aga see polnud nii. Ma sain hoiatuse. Otsustasin, et ei hakka sellega matši ajal tegelema ja rääkisin sellest pärast peakohtunikuga. Ütlesin, et vaadaku seda videost uuesti ja siis otsustagu. Soovitasin ka sellesama joonekohtuniku uuesti enda juurde kutsuda ja neil kolmekesi maha istuda."

"Ma sain andeks, kuna see oli mu esimene kord. Ma seletasin peakohtunikule, et see ei tähenda otseselt seda, nagu see kõlab. Tema sai sellest aru. Sinna tuli veel keegi sõna võtma: "Mida te teete, ta on ainult 18-aastane ega teagi veel selliseid sõnu! Ma seisin seal ja naersin."

Kontaveit ja Kasatkina mängisid viimati koos paarismängu 2019. aasta US Openil, pääsedes turniiril teise ringi. Sama aasta French Openil jõudsid nad kolmandasse ringi ehk kaheksandikfinaali.