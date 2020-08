Kontaveidi konkurent vilistas Palermo tenniseturniiril erireeglitele: seda teevad 90% mängijatest

Vekic ütles, et on käinud viimastel päevadel Palermo restoranides söömas ning vaatamisväärsustega tutvumas. Ta postitas ka sotsiaalmeediasse pildi, kus ta poseeris ilma maskita.

"Ma ei taha teeselda, et olen end terveks päevaks hotellituppa sulgenud, kui ma tegelikult ei ole. Olen käinud linnas söömas. Mõistagi olin ettevaatlik ega läinud teistele inimestele väga lähedale, kuid ma pole toas luku taga ja seda ei ole 90% mängijatest," sõnas Vekic.

Ta ütles, et Palermos olevat koroonaviirusse nakatumise võimalus väike ning märksa suurem oht on "jääda auto alla".

Horvaatia tennisist lisas, et loodetavasti pole mängijad sama hooletud USA lahtistel meistrivõistlustel. "Ma loodan, et New Yorgis tulevad reaalsed trahvid ja kui kõik seda aktsepteerivad ja sellel on mõtet, olen ma selle poolt," lisas ta.

Vekic oli Palermo turniiri avaringis võidukas, alistades hollandlanna Arantxa Rusi (WTA 70.) 6:1, 6:2.

Täna alustab Palermo turniiri ka Anett Kontaveit (WTA 22.), kelle mängu Patricia Maria Tigiga (WTA 85.) näeb otsepildis Delfi TV-st. See matš on kavas peaväljaku neljanda kohtumisena ja algab umbes kell 21.30.