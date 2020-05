Kontaveidi konkurent kritiseeris meestennisiste, kes ei pea võrdset auhinnaraha õiglaseks

"Mina ei ole see, kes seda (võrdset tasu) nõuab. Kuid mulle ei meeldi mehed, kes sel teemal kurdavad. Minu arvates on see supernõrk hädaldada, et meie saame nendega võrdset tasu," sõnas Pliškova, kirjutab Independent.

"Ja ainus kord, mil see vastab tõele, on suured slämmid. Ma mõistan, et mehed mängivad kauem," vihjas tšehhitar viiesetilistele mängudele. "Aga nad on meist tugevamad. Ma ei näe põhjust, miks meid peaks üldse võrdlema."

"Mina ei vaja võrdset auhinnaraha meestega. Küll aga tahan sama võimalust pääseda põhiväljakule ja otseülekannetesse," lisas maailma kolmas reket.

Pliškova peab koroonakriisi järel esimese turniiri järgmisel nädalal Prahas.