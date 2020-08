Kontaveidi alistanud Ferro loobus vigastuse tõttu Praha turniirist

Loobumise põhjuseks on maailma edetabelis 53. kohalt 44-ndaks tõusnud Ferro nimetanud roidevigastuse.

Ajaleht L'Equipe kirjutab, et Ferro ei tahtnud riski võtta, sest tal on plaanis osaleda järgnevatel nädalatel ka Cincinnati ja US Openi turniiridel.

Praha turniiril oli esialgu kirjas ka Kontaveit (WTA 20.), kelle asemel pääses põhitabelisse sakslanna Laura Siegemund (WTA 65.). Ferro asemel pääses Praha mõõduvõtule šveitslanna Leonie Küng (WTA 157.).