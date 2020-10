Konkurentsist langenud maailma 11. reket kurjustas French Openi korraldajatega: mängugraafik oli kohutav!

Shapovalov kurjustas ootamatu kaotuse järel Prantsuse lahtiste meistrivõistluste korraldajatega, kes ei suutnud tema sõnul luua selliseid tingimusi, et tennisistid saaks näidata oma parimat mängu.

"Mängugraafik on lihtsalt kohutav!" põrutas Shapovalov. "Pärast viietunnist mängu tuleb platsile tulla veel paarismänguks. See on lihtsalt nii kohutavalt halb mängude graafiku koostamine. Tohutu pettumus," sõnas kanadalane.

"Me oleme ikkagi suurel slämmil ning ma ei taha kõlada kui ärahellitatud tennisist, kuid sa ootad turniirilt vähemalt mingitki abi, et sa saaksid võistelda. Kuidas ma peaksin pärast viietunnist lahingut platsile tagasi tulema ja paarismängus üles astuma? See on pealegi veel alles avaring, seda oleks saanud paremini organiseerida," jätkas Shapovalov.

Lisaks kurtis ta palju kriitikat saanud uute Wilsoni pallide üle: "Nendega pole võimalik äralööke teha. Need ei tohiks olla nii rasked ja aeglased, on minu arvamus."