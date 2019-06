Kohtunike solvamine läks Kyrgiosele maksma üle 15 000 euro

Kyrgios pidas neljapäeval Queen's Clubis kaks matši ning sai mõlemas hakkama mitmete koerustükkidega. 23-aastane austraallane süüdistas esimese ringi mängus hispaanlase Roberto Carballes Baena vastu joonekohtunikke mängu takistamises ning mõnitas muu hulgas iirlasest pukikohtuniku Fergus Murphy nokamütsi.

Teises ringis Kanada noore sensatsiooni Felix Auger-Aliassime vastu mängides sai ta pukikohtunikult James Keothavongilt järjekordse hoiatuse palli staadionilt välja löömise eest, kui üks otsustest tema kahjuks vilistati.

Kõikjal ja alati sekeldustesse sattuv Kyrgios tõreles ka fännide ja fotograafidega. Pärast mängu nimetas ta kohtunike tegevust "naljaks" ja "kohutavaks".

Nick Kyrgios kohtunikuga vaidlemas. Foto: PA Pictures/Scanpix

"See on naeruväärne. Miks ei võiks pukikohtunik sekkuda, kui neil tüüpidel on kohutav päev? Ma ei mõista. Nende otsused on kohutavad, aga trahvi saan mina, temaga ei juhtu midagi. See on rämps!" vahendab turniirilt auhinnarahadena 28 620 eurot teeninud Kyrgiose sõnu Reuters.

Meeste tenniseliit ATP karistas austraallast esimese mängu eest 7500 ja teise eest 10 000-dollarilise trahviga.

Kyrgiose alistanud Auger-Aliassime sai veerandfinaalis jagu ka kreeklasest Stefanos Tsitsipasest numbritega 7:5, 6:2 ning kohtub järgmisena 2017. aasta Wimbledoni mängude tõttu kihlveoskandaali sattunud hispaanlase Feliciano Lopeziga, kes oli 4:6, 6:4, 7:6 (5) parem kanadalasest Milos Raonicist. Teise finalisti selgitavad venelane Daniil Medvedev ja prantslane Gilles Simon.