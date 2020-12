Kas vanameistri mängud on mängitud? Uhke auhinna võitnud Federer tegi murettekitava avalduse

Kuus korda Melbourne'is suure slämmi karika pea kohale tõstnud Šveitsi vanameister pole ametlikku võistlusmängu pidanud alates tänavuse Australian Openi poolfinaali kaotusest Novak Djokovicile.

Šveitsi aasta sportlaste auhinnagalal ütles Federer, et pole veel täielikult taastunud ning Austraalia lahtiste meistrivõistluste edasilükkamine kolme nädala võrra, nagu kuulduste kohaselt plaanitakse, tuleks talle kahtlemata kasuks.

"Oleksin lootnud, et olen juba oktoorbis sada protsenti [taastunud], aga täna ma seda pole," vahendab Ferereri öeldut stuff.co.nz.

"Australian Openit silmas pidades saab olema keeruline. Ma ei taha järgmist sammu teha enne, kui ma olen valmis. Need kolm nädalat aitaks mind veidi," viitas Federer aasta esimese slämmiturniiri põhiturniiri alguskuupäeva nihutamisele 18. jaanuarist 8. veebruarile, millest on siin-seal räägitud, kuid mida veel ametlikult kinnitatud pole.

39-aastane Federer viitas, et tema prioriteediks on 2021. aasta suvel Euroopas toimuvad tippturniirid eesotsas Wimbledoniga, samuti plaanib ta osa võtta Tokyo olümpiast ja US Openist.

Oma sõnavõtu lõpetuseks viitas Federer isegi karjääri lõpule. "Ma loodan, et minust näeb järgmisel aastal veel midagi. Aga kui ongi kõik, siis oleks see minu jaoks nendel spordiauhindade jagamisel uskumatu lõpp," sõnas ta.

Federer kuulutati nimelt sellel auhinnagalal parimaks Šveitsi sportlaseks alates 1950. aastast. 2020. aasta parimaid sportlasi šveitslased valima ei hakanudki. 70 aasta parima sportlase hääletusel edestas Federer suusahüppajat Simon Ammanni, murdmaasuusatajat Dario Colognat, kergejõustiklast Werner Günthöri ning mäesuusatajaid Bernhard Russit ja Pirmin Zurbriggenit. Televaatajate ja žürii häältest kogus Federer koguni 49,1 protsenti.

70 aasta parimaks Šveitsi naissportlaseks tunnistati kolmekordne mäesuusatamise olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Vreni Schneider. Parimaks tiimiks valiti 2018. aasta MM-il hõbemedali võitnud jäähokikoondis, parimaks treeneriks kuulitõukaja Günthöri juhendaja Jean-Pierre Egger.