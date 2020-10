Kas Ostapenko võiks 2017. aasta French Openi triumfi korrata? Reketid pakkinud Pliškova kahtleb selles

"Ma pole kindel," vastas täna Ostapenkole 69 minutiga 4:6, 2:6 kaotanud maailma neljas reket Karolina Pliškova. "Viis mängu on veel jäänud. Ma pole kindel, kas ta suudab taset hoida. Kui ta samamoodi jätkab, siis muidugi on tal võimalus, aga tabelis on veel sitkeid tüdrukuid."

Kui Pliškova inglise keelsest pressikonverentsist on avaldatud vaid neli küsimust-vastust (ülejäänud pressikonverents jätkus tšehhi keeles - G.L.), siis Ostapenko rahvusvaheline etteaste kestis maksimaalsed 15 minutit - rohkemaks aega ei jätkunud - ning transkriptsioon on kolm lehekülge pikk. Ostapenko oli ilmselgelt heatujuline ja vastas kõikidele arupärimistele innukalt.

Kas 2017. aasta Jelena on tagasi? "Arvan, et tegin täna hea mängu. Teadsin, et sellest tuleb raske matš, seega üritasin algusest lõpuni keskendunud olla ja lihtsalt oma mängu mängida. Ühtlasi üritasin palli mängus hoida ja veenduda, et ma ei eksi ega tee liiga palju lihtvigu. Aga kui võimalust nägin, siis üritasin sellest kinni haarata."

Kas tunned end olevat parem mängija, kui 2017. aastal? "Sõltub. Usun, et mängu poolest olen sarnane. Raske on võrrelda, sest kolm aastat tagasi olin ma kartmatu, keegi ei teadnud mind. Ilmselgelt tuntakse mind nüüd rohkem. Nad teavad, kuidas ma mängin ja kuidas minu vastu mängida. Üritan seega igaks mänguks hästi valmistuda."

Oled sa karjääri jooksul ka spordipsühholoogi abi kasutanud? "Olen mõnedega tõesti koostööd teinud. Erinevatega, sest ühte head psühholoogi on raske leida. Ma polnud varem just selle vastane, kuid siis proovisin ja usun, et see võib profisportlasi aidata. Üldiselt arvan, et inimene peaks oma närvidega ise toime tulema, aga psühholoog võib sulle õige suuna kätte näidata. See pole nii, et käid ära ja järsku kõik muutubki. Ei, sa pead ka ise sinna kõvasti tööd sisse panema."

Kus hoiad oma 2017. aasta karikat? "See on tenniseklubis, kus ma harjutan. See on klaasist stendi taga. Vahel, kui ma sellest mööda jalutan, siis ma vaatan seda, aga mitte iga päev."

Endine WTA mängija ja praegune tennisekommentaator Sam Smith kirjeldas sind täna kui vormel 1 sõitjat, kes kihutab kartmatult 100 miili tunnis. Kuidas sa ise oma stiili kirjeldaksid ja millised on su enda sõiduoskused? "Ilmselgelt olen ma agressiivne mängija, aga täna olin ma enda arust väga järjekindel. Ma ei eksinud palju ega teinud palju lihtvigu, kuid lõin siiski palju äralööke. Mängisin ilmselt tähtsatel hetkedel paremini. Mis sõitmist puudutab, siis ma ei sõida üliaeglaselt ega ülikiiresti. Sõltub, kus ja kuidas. Vahel muidugi, kui mul on palju energiat, on mu tennis agressiivsem ja energeetilisem. Vahel võin muidugi ka sõita kiiremini, aga see sõltub, kus ja kes mu ümber on," muigas Ostapenko.