Karmide süüdistustega silmitsi seisev Zverev: olen siin, et tennist mängida

Esimest korda pärast skandaalide puhkemist tuli Zverev väljakule kolmapäeval Pariisi Masters turniiri teise ringi kohtumises, milles alistas serblase Miomir Kecmanovici (ATP 42.) 6:2, 6:2.

Pärast mängu küsiti Zverevilt ka eraelu kohta, kuid mees lükkas need jutud professionaalselt eemale. "Olen siin, et mängida tennist," vahendab Zverevi öeldut Tennishead.net.

"Olen seda teinud juba viimased paar nädalat. Õigemini alates hooaja taasalustamisest peale, ning kavatsen seda edasi teha. Nagu te ütlesite, ilmselgelt on mingid asjad teoksil, aga ma olen kõik juba Instagramis ära öelnud."

"Mul pole enam midagi lisada. Naudin väljakul veedetud aega. Olen kõik juba öelnud ning mul pole enam midagi uut öelda."

Zverevi viimane kallim Brenda Patea teatas eelmisel nädalal, et ootab tennisetähe last, kuid kavatseb lapse üksinda üles kasvatada. "Meie suhe jõudis kriisi, sest meil on elule erinev nägemus. Kõik, kes elavad sportlasega koos, peavad alluma," selgitas naine.

Seejärel tuli tema teine endine sõbratar Olga Šaripova välja süüdistusega, nagu oleks Zverev üritanud teda vägivaldselt kohelnud, kord isegi padjaga lämmatanud. See olevat juhtunud eelmise aasta US Openi ajal.

"Jooksin paljajalu hotellist välja. Olin läbi pekstud. Seisin New Yorgi tänaval ega teadnud, mida teha või kuhu minna. Ta üritas mind padjaga lämmatada, peksis mu pead vastu seina ja väänas mu käsi. Sel hetkel ma tõesti kartsin oma elu pärast," kirjutas Šaripova Instagramis.

Venelanna lisas, et tal pole juhtunu kohta tõendeid, sest ta sattus vägivallaohvriks vaid siis, kui jäi Zvereviga kahekesi. "Kuid ma olen valmis läbima valedetektori kontrolli, et oma sõnu kinnitada," jätkas ta.

Zverev vastas neile süüdistustele Twitteris: "Tema sõnad häirisid mind väga. Tunneme teineteist lapsepõlvest saadik, oleme palju asju koos üle elanud. Mul on väga kahju, et ta selliseid avaldusi teeb. Sest need süüdistused ei vasta lihtsalt tõele. Me olime suhtes, kuid see lõppes juba ammu. Ma ei tea, miks ta selliste süüdistustega nüüd välja tuli."