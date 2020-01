Karjääri parimat suure slämmi turniiri korranud Kontaveit: kõik, mis ma tegin, töötas väga hästi

Kontaveit on suure slämmi turniiril neljandas ringis varasemalt mänginud kolmel korral. Nii kaugele on ta jõudnud 2015. aastal US Openil, 2018. aastal Austraalia lahtistel ning 2018. aastal Prantsusmaa lahtistel. Neljandast ringist edasi veerandfinaali ei ole ta seni suutnud murda.

Sel korral seisab teel veerandfinaali ees 18-aastane poolatar Iga Swiatek, kes alistas viimati 7:5, 6:3 19. asetusega Horvaatia tennisisti Donna Vekici.

Mullu Austraalias teise ringiga piirdunud Kontaveit andis seekordse võimsa soorituse järel väljakul ka lühikese intervjuu.

"Tundsin end väljakul väga hästi. Kõik, mis ma tegin, töötas väga hästi. Olen oma esituse üle väga õnnelik. Servisin päris hästi, olin agressiivne ja tegin neid asju, mis tahtsin, hästi. Naudin siin mängimist väga," lausus Kontaveit enne väljakult lahkumist.

Kontaveidil on täna veel kavas ka paarismäng 15. väljakul neljanda mänguna. Koos Luksemburgi tennisisti Mandy Minellaga astuvad nad teises ringis vastu 13. asetusega Vene-USA paarile Veronika Kudermetova - Allison Riske.

Selle kohtumise järel jagab Kontaveit pikemaid kommentaare ka Eesti ajakirjandusele.