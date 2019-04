Karjääri 101. ATP tiitli võitnud Roger Federer läheneb Jimmy Connorsi rekordile

Federeril on nüüd 101 turniirivõitu, nende seas 28 Mastersi tiitlit. Miami Openi on ta kinni pannud neljal korral. Turniirivõitude rekord (109) on veel 66-aastase Jimmy Connorsi käes.

"See on uskumatu," ütles Federer, kes esimese Miami turniiri võitis 14 aastat tagasi. "Mängisin siin esimest korda 1999-ndal aastal ning olen 2019 tagasi. Olen nii õnnelik, et siia tulin, sest see tasus end kuhjaga ära. Mu perel oli ülilõbus ning sellise tükiga hakkama saada tähendab mulle tõesti palju."



All-time titles:



Jimmy Connors - 109

Roger Federer - 101 pic.twitter.com/j5eBEmNXsU — Adam Zagoria (@AdamZagoria) March 31, 2019

Federer mängis kogu turniiri ülimalt hästi ega andnud ka poolvigasele Insnerile armu. Miamis osalenud ameeriklastest kõrgeima paigutusega Isner maadles vasaku jala väsimusmurruga. Teise seti keskel võttis ta meditsiinilise pausi, öeldes Federerile: "Sorry, Roger". Teise seti üheksandas geimis hakkas Isner lonkama. "Ma ei saa liikuda," teatas ta oma treeneritele.

4:5 kaotusseisus servides kummardus ta mitmel korral valudes, kuid pingutas mängu lõpuni. Pärast matši võrgu ääres kohtudes küsis Federer: "Kas sinuga on korras?"

"Viimane geim polnud päris, aga milline nädal see on minu jaoks olnud..." ütles Federer väljakul antud intervjuus. "Ma olen nii õnnelik. Tegin matšile hea alguse. Olen nii õnnelik, see oli suurepärane."

"Teadsin, et Johnil ei ole kõik päris korras. Ta ei liikunud hästi, aga samal ajal pidin tal laskma kõvasti tööd teha. Ma pean oma asju edasi tegema, mitte sel oma mängu laskma mõjutada ning ma olen väga rahul. Loomuilikult loodan, et Johnil midagi tõsist ei ole."

Oma 100. turniiri võitis Federer märtsi alguses Dubais. Ühe kuuga on tal seega kirjas kaks turniirivõitu. Finaali jõudis ta ka Indian Wellsis, kaotades seal kolmes setis austerlasele Dominic Thiemile.