Kanepit pruukinud tennisist sai kaheaastase võistluskeelu

25-aastasele peruulasele oli esmane võistluskeeld määratud mullu detsembris, kui selgus, et tema Lima turniiril võetud dopinguproovist avastati kanepi kasutamise jägi.

"Sõltumatu kohus otsustas, et tema (Del Pino) rikkumine ei olnud tahtlik ..., kuid ühtlasi leiti, et ta ei saa väita, et tegemist oli pelgalt hooletusega," seisab ITF-i tänases pressiavalduses.

Del Pino, kes on paarismängu maailma edetabelis 337. kohal, võistluskeeld kehtib kuni 23. oktoobrini 2021.