Kanepi kohtub tuttava rootslannaga, Kontaveit vaba

33-aastane Kanepi ja temast kolm aastat noorem Larsson on varem vastamisi läinud kolm korda ning alati on jäänud peale eestlanna: 2012. aastal Austraalia lahtistel, 2014. aastal Contrexeville'is ja 2014. aastal Bastadis. Tõsi, kahel viimasel korral on tarvis läinud kolme setti, kirjutab ERR Sport.

Kui Kanepi peaks olema esimeses ringis võidukas, tuleb seejärel kohtuda 15. asetusega sakslanna Julia Görgesiga (WTA 15.).

21. paigutusega Kontaveidil esimeses ringis vastast ei ole, teises ringis tuleb minna kokku kas olümpiavõitja Monica Puigi (WTA 58.) või venelanna Jevgenija Rodinaga (WTA 71.).