Kaksikutest tenniselegendid lõpetasid karjääri

42-aastased kaksikud plaanisid karjääri lõpetada tänavuse aasta US Openi järel, kuid kuna koroonaviiruse tõttu suure slämmi turniirile fänne ei lubata, ei hakka ameeriklased seal ka enam osalema.

"Pealtvaatajad teevad US Openi meie jaoks maagiliseks," vahendas BBC Bob Bryani sõnu. "Me plaanisime seda (turniiri) vaid selleks, et kõiki tänada ja seda atmosfääri veel ühe korra nautida."

"Sellises vanuses nõuab võistlemine nii palju tööd," jätkas Mike. "Me armastame mängimist, kuid me ei armasta võistlusteks enda vormi ajamist."

Bryanid lähevad tennise ajalukku läbi aegade kõige edukama paarismänguduona. Nad võitsid karjääri jooksul rekordilised 119 turniiri, mille hulka mahtus ka 16 suure slämmi tiitlit. 2012. aastal triumfeerisid nad Londoni olümpiamängudel.