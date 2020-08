Kahte tennisisti ähvardab US Openilt eemalejäämine, sest nende treener andis positiivse testi

Ameerika Ühendriikide tenniseühendus kinnitas, et üks inimene, kes pole tennisist, on 31. augustil algava New Yorgi tippturniiri eel positiivse proovi andnud. Kuna see treener puutus kontrollitud keskkonnas ehk nn "mullis" kokku kahe oma õpilasega, on karantiinis ka need tennisistid.

Pole teada, millal nad täpselt karantiini paigutati, kuid kuna isolatsiooniperiood kestab kaks nädalat, ähvardab neid suurelt slämmilt eemalejäämine.

USA tenniseliit pole ühtegi nime avalikustanud, kuid Pella ja Dellien andsid ise sotsiaalmeedias teada, et nad on vaatamata negatiivsele testile karantiini pandud.