Juba teine mängija Djokovici turniirilt andis positiivse koroonaproovi

Olemasoleva info kohaselt andis positiivse koroonaproovi Aadria turniiril mänginud maailma 33. tennisist Borna Coric. Lisaks horvaadile nakatusid ka tema tiimiliikmed.

Sportlane võttis sel teemal enda sotsiaalmeedias sõna.”Tere kõigile. Ma tahan teid informeerida, et ma andsin positiivse COVID-19 proovi. Ma tahan veenduda, et kõik, kes minuga viimastel päevadel kontaktis on olnud, läheksid testima. Mul on väga kahju, kui te peate minu pärast kannatama. Ma tunnen end hästi ja mul puuduvad sümptomid. Püsige terved!” teatas horvaat oma jälgijatele.

Coric kohtus turniiri avamängus bulgaarlase Grigor Dimitroviga, kellest tuli eile uudis, et mees on andnud positiivse koroonaproovi.