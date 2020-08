Juba kuues maailma esikümne naistennisist loobus US Openil mängimisest

Rumeenlanna on juba kuues esikümne naistennisist, kes jätab 31. augustil algava USA suure slämmi turniiri vahele.

"Ma olen alati öelnud, et minu jaoks on tervis otsuste langetamisel kõige tähtsam," selgitas Halep, vahendab BBC Sport. "Pärast tõsist arupidamist ja kaalumist otsustasin, et nii erandlike asjaolude tõttu ma seekord võistlustele ei reisi," vihjas rumeenlanna koroonakriisile.

Pühapäeval Praha turniiril võidutsenud rumeenlanna lisas, jääb Euroopasse treenima ning hakkab valmistuma 27. septembril algavaks French Openiks.

Varem olid esikümne mängijatest oma loobumisotsuse avalikuks teinud esireket Ashleigh Barty, tiitlikaitsja Bianca Andreescu (WTA 6.), Elina Svitolina (WTA 5.), Kiki Bertens (WTA 7.) ja Belinda Bencic (WTA 8.).