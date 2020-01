John McEnroe ründas maailma kõigi aegade edukaimat naistennisisti: Serena, ole hea ja saada see homofoob ajalukku

77-aastane Court võitis rekordilised 24 suure slämmi turniiri ning oli esimene naine, kes triumfeeris ühel aastal (1970) üksikmängus nii Australian Openil, French Openil, Wimbledonis kui US Openil.

McEnroe arvates varjutavad kuulsa austraallanna saavutusi tema homofoobsed väljaütlemised. "Vaid üks nimekiri on pikem kui Margaret Courti tennisesaavutuste nimekiri: see on tema homofoobsete rünnakute nimekiri - nii sugu vahetanud laste kui LGBT aadressil," teatas ekstennisist ja meenutas austraallanna homovastaseid sõnavõtte: "See kõik on kuradi kätetöö... Tennis on täis lesbisid... See on kurb, et lapsed puutuvad kokku homoseksuaalsusega."

60-aastane McEnroe avaldas lootust, et Serena Williams suudab veel kaks suurt slämmi võita ja Courti rekordi alistada.

"Serena, tee mulle teene, võida veel kaks Grand Slam`i, jõua 25 slämmivõiduni. Siis me saame Margaret Courti ja tema ründavad sõnavõtud saata ajalukku, kuhu need kuuluvadki," lisas sõnakas ameeriklane.