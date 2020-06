Järjekordsel tennisistil tuvastati koroonaviirus, nakatus ka tema rase abikaasa

34-aastane serblane avaldas kohalikule väljaandele Telegraf, et nakatunud on ka tema rase abikaasa, kes peaks lähinädalatel sünnitama. "On tõsi, et minu abikaasa ja ma oleme andnud positiivse proovi. Naine andis proovi reedel ning me koos tütrega pühapäeval, kui oli selgunud, et naise proov osutus positiivseks. Minu tütrel koroonaviirust ei avastatud," rääkis ta.

Troicki on juba kolmas mängija, kes Aadria tuuril osalenutest viirusesse nakatus. Pühapäeval teatas nakatumisest bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 18.), peagi selgus, et haigestunud on ka tema treener. Esmaspäeva hommikul teatas koroonaviirusesse nakatumisest horvaat Borna Coric (ATP 33.), kes just laupäeval mängis Dimitrovi vastu. Kohaliku meedia andmetel on nakatunuid kokku viis, sest positiivse proovi on andnud ka Djokovici füüsilise ettevalmistuse treener Marko Paniki.

Tuuril käinud mängijatest on negatiivsest proovist teatanud seni Andrei Rubljov, Marin Cilic ja Alexander Zverev .