Järjekordne tipptennisist jääb US Openilt eemale

23-aastane šveitslanna on nüüd ühes pundis Bianca Andreescuga, Ashleigh Bartyga ning mitmete teiste tippsatleetidega, kes on otsustanud mitte reisida Ameerika Ühendriikidesse, sest sealne olukord ei ole turvaline.

“Ma olen langetanud keerulise otsuse ning ma jätan New Yorki vahele. Ma naasen tenniseväljakule järgmisel kuul Roomas. Ma juba pikisilmi ootan järgmist aastat, et saaksin taas US Openilt osa võtta. Kõikidele, kes seal tänavu osalevad, palju edu,” teatas Šveitsi passiga mängija sotsiaalmeedias.

Bencici avaldusega on nüüdseks teatanud kolm eelmise aasta US Openi poolfinalisti, et jäävad sel aastal turniirilt eemale.

USA lahtised algavad 31. augustil, Rooma turniir saab alguse aga 20. septembril.

❌ Belinda Bencic

❌ Elina Svitolina

❌ Bianca Andreescu



