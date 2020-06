Järjekordne haigestunu: Djokovici treener nakatus koroonasse

Djokovici korraldatud Aadria tuuri esimene osavõistlus peeti juuni keskpaigas Serbias, millest võtsid osa mitmed tennise suurnimed. Möödunud nädalavahetuseks kolis tuur Horvaatiasse Zaradisse. Kusjuures kahe võistluse vahel käisid tennisetähed pidutsemas Belgradi ööklubis ning hiljem koos korvpalli mängimas.

Horvaatia osavõistlus jäeti aga vahetult enne finaali pooleli, sest bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 19.) oli andnud positiivse koroonaproovi. Peagi selgus, et haigestunud on ka tema treener. Esmaspäeva hommikul teatas koroonaviirusesse nakatumisest horvaat Borna Coric (ATP 33.), kes just laupäeval mängis Dimitrovi vastu.

Serbia meedia teatel on esmaspäeva jooksul lisandunud ka neljas nakatunu, kui Serbiasse naastes andis positiivse proovi Djokovici füüsilise ettevalmistuse treener Marko Paniki. Paniki hoolealune Djokovic otsustas Horvaatias koroonatestist keelduda, kuid peab Belgradi saabudes siiski proovi andma.

Tennisetähtede käitumine nii platsil kui selle kõrval on saanud spordimaailmas ka palju kriitikat. Austraalia tenniseäss Nick Kyrgios (ATP 40.) põrutas sotsiaalmeedias: "Põmmpeade otsus oli selle "näidisturniiri" korraldamine, kiiret paranemist semud, kuid see juhtub, kui välditakse kõiki protokolle. See ei ole nali."