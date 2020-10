Järgmise suure slämmi turniiri toimumine sõltub Austraalia võimude vastutulelikkusest

Tiley ültes neljapäeval, et Australian Open toimub jaanuaris vaid sel juhul, kui kohalikud võimud lubavad Melbourne'i saabuvatel ja esimestel päevadel isolatsioonis istuma pidavatel mängijatel trenni teha, vahendab Eurosport.

Melbourne'is on koroonaviiruse teise laine tõttu eriolukord ning kõik Austraaliasse saabuvad inimesed peavad 14 päeva hotellis karantiinis viibima.

Piirkondade kaupa on reeglid erinevad. Mõned osariigid lubavad spordivõistkondadel isolatsioonis olles trenni teha ning Tiley arvab, et taolise reegli kehtestamine on ka Australian Openi jaoks hädavajalik.

"Kui mängija peab olema kaks nädalat enne hooaega hotellis karantiinis, siis seda ei toimu," ütles Tiley Australian Associated Pressile.

"Sa ei saa mängijalt nõuda kahenädalast karantiini ning kohe peale seda suurel slämmil üles astumist."

Tiley lisas, et ilmselt tuleb osariikide piiride sulgemise tõttu Melbourne'i üle viia ka eelmisel aastal debüüdi teinud turniir ATP Cup ning traditsioonilised Australian Openi eelvõistlused, sealhulgas naiste turniirid, mis muidu toimuvad Adelaide'is, Brisbane'is ja Hobartis.

Australian Openi põhiturniir peaks aset leidma 18.-31. jaanuarini.