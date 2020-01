Järgmine võit tõstaks Anett Kontaveidi juba Kaia Kanepi kõrvale, edasi tuleks ajalooline saavutus

Kontaveit kordas sellega karjääri parimat tulemust suure slämmi turniiridel. Nüüdseks on ta neljandasse ringi ehk kaheksandikfinaali jõudnud neljal korral. Lisaks tänavustele Austraalia lahtistele on ta seda suutnud 2015. aasta US Openil, 2018. aasta Austraalia lahtistel ning 2018. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Seni ei ole eestlanna suutnud aga veerandfinaali murda. Seekord ootab Kontaveiti neljandas ringis ees 18-aastane poolatar Iga Swiatek (WTA 56.). Kui Kontaveidil õnnestuks ka see matš võita, siis oleks ta karjääri jooksul esmakordselt suure slämmi turniiri veerandfinaalis.

Seni on eestlannadest suure slämmi turniiri veerandfinaalis mänginud ainult Kaia Kanepi. Kahel korral on ta seda suutnud nii Prantsusmaa lahtistel (2008, 2012), Wimbledonis (2010, 2012) kui ka US Openil (2010, 2017). Seega tõuseks Kontaveit Swiateki alistamise korral Kanepiga samale pulgale. Meestest on veerandfinaalis mänginud Toomas Leius 1965. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Kui Kontaveidil õnnestuks aga alistada veel kaks vastast, siis oleks ta esimese Eesti tennisistina suure slämmi turniiril poolfinaalis. Veerandfinaalis tuleb Kontaveidi ja Swiateki matši võitjal tõenäoliselt vastamisi minna maailma kolmanda reketi Simona Halepiga.