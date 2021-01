"Arstid ütlesid, et minust ei saa kunagi profimängijat. Kui keegi ütleb sulle kui kaheksa või üheksa-aastasele, et sa ei saa midagi teha, oleksid enamus inimesi murtud, aga ma üritasin lihtsalt hoobi vastu võtta ja vaadata, kuidas ma võiks tõestada, et sel inimesel pole õigus," on 20-aastane inglanna öelnud.