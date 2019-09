Indrek Tustiti hoolealune sai US Openil tulistamisliigutuse eest trahvi

Mike Bryan keeras reketi käes tagurpidi ja sihtis sellega pukikohtunikku, kui nad olid vennaga võitnud kotkasilma challenge'i ehk tõestanud edukalt, et joonekohtunik eksis. Pukikohtunik Mariana Alves tegi vendadele hoiatuse, käsitledes seda kui ebasportlikku käitumist.

16-kordsed suure slämmi tšempionid võitsid selles kohtumises teises ringis 4:6, 7:5, 6:3 Hispaania-Argentina duot Roberto Carballes Baenat - Federico Delbonist.

Tegemist on suurima trahviga, mis sel aastal ühele meesmängijale on määratud.

"Ma vabandan igasuguse rikkumise eest, mille ma korda olen saatnud. Me võitsime punkti ning see žest oli mänguline," ütles Mike Bryan pressile saadetud avalduses. "Kuid viimaseid uudisi ja poliitilist kliimat arvestades saan ma aru, et minu žesti võidakse pidada tundetuks. Luban, et ei tee midagi sellist enam kunagi."

Viimane massitulistamine leidis USA-s aset laupäeval, kui Texases tappis autoaknast valimatult tulistama hakanud mees seitse inimest ning vigastas veel 22 isikut. 36-aastane Seth Ator, kelle politsei pidas kinni kohaliku kino parklas, hukkus tulevahetuses.