Imelise Wimbledoni teinud 15-aastane ameeriklanna: see oli mu elu parim nädal

Kõigi aegade noorima mängijana üldse põhiturniirile pääsenud Gauff langes kaheksandikfinaalis konkurentsist endise esireketi Simona Halepi vastu numbritega 3:6, 3:6. Varasemalt oli Gauff konkurentsist lülitanud Venus Williamsi (WTA 44.), Magdalena Rybarikova (WTA 139.) ja Polona Hercogi (WTA 60.).

"See oli kindlasti mu elu parim nädal," kommenteeris tulevikutäht BBC-le. "Õppisin siit palju. Sain juurde kogemust, kuidas suure publiku ees mängida ja mis tunne oli pinge all olla. Olen selle kõige eest väga tänulik. Loodan, et teised õppisid ka mind paremini tundma - olen võitleja, kes ei anna kunagi alla."

Gauffi talenti kiitis ka Halep. "Temas on potentsiaali olla väga hea mängija. See on suur saavutus, et ta suutis mängida Wimbledoni turniiri neljandas ringis. Kui Gauff niimoodi jätkab, on ta varsti esikümnes."

Halepi järgmine vastane on hiinlanna Shuai Zhang (WTA 50.), kes mängis täna üle Dajana Jastremska (WTA 35.) 6:4, 1:6, 6:2.