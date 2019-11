Hyundai MM-tiitlini aidanud Neuville: meeskond on viimase kuue aastaga meeletult kasvanud

380 punkti kogunud Hyundai edestas lähimat jälitajat Toyotat lõpuks 18 silmaga. Hyundai mehed said tänavu kirja neli etapivõitu, kui kolmel korral triumfeeris Thierry Neuville ja korra Dani Sordo. Kokku oldi lõppenud hooajal 13 korda poodiumil.

"See on olnud väga eriline teekond ning rõõm on tõdeda, et oleme nüüd WRC võistkondlikud maailmameistrid," sõnas üldarvestuses teise koha saanud Neuville. "See on imeline saavutus. Teekonna jooksul on tulnud ette väga palju säravaid hetki ning iga võit on olnud tähtis."

"Tulemusest olulisem on aga see, et oleme meeskonnana viimase kuue aasta jooksul meeletult kasvanud," jätkas belglane. "Meil on suurepärane grupp pühendunud ja andekaid professionaale. See triumf kuulub meile kõigile."