HOMME DELFI TV-s | Adeleide'i finaalis kohtuvad maailma esireket ja elu turniiri tegev ukrainlanna

19-aastase Jastremska (WTA 24.) jaoks on tegemist karjääri esimese Premier-klassi turniiri finaaliga. Tänases poolfinaalis alistas ta 6:4, 7:6 (4) kuuenda paigutusega valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 12.).

Jastremska on võitnud kolm WTA turniiri, kuid kõik need olnud International-klassi tasemega. Käesolevast hooajast on ukrainlanna uueks treeneriks varem Serena Williamsit, Caroline Wozniackit ja Naomi Osakat juhendanud Sascha Bajin.

Maailma esireket Ashleigh Barty peab seega kaks kohtumist järjest ukrainlannade vastu, sest ka Australian Openi avaringi vastaseks loositi talle Ukraina esindaja Lesia Tsurenko.

Tänases poolfinaalis nägi Barty peaaegu kaks tundi vaeva ameeriklanna Danielle Collinsiga (WTA 27.), keda ta võitis skooriga 3:6, 6:1, 7:6 (5).