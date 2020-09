Hispaania tenniseäss ähvardab French Openi korraldajaid kohtuga

Möödunud reedel teatas Verdasco pressiteate vahendusel, et on sunnitud Prantsusmaa lahtistest loobuma. Ta kirjeldas, kuidas lasi end French Openile eelnenud nädalatel korduvalt testida ning igal korral tuli vastus tagasi negatiivsena. Alles loetud päevad varem oli ta Hamburgis toimunud turniiril andnud negatiivse testi, ehkki ta loobus seal lõpuks mängimisest, et valmistuda paremini Prantsusmaa lahtisteks.

Eelmisel nädalal Pariisi saabudes andis ta koos oma lähedastega taaskord koroonatesti, kuid sedapuhku oli tema proov positiivne. "Selgitasin enda ajalugu, et saaksin anda kordustesti, sest sarnane olukord oli juhtunud ka teistega. Roland Garros' organiseerijad keeldusid aga seda tegemast. Seega lasin enda kulul teha ise kaks koroona- ja ühe antikehade testi ning kõik vastused olid negatiivsed."

"Kas ma tahan nad kohtusse anda? Jah, loomulikult," rääkis 36-aastane hispaanlane sel nädalal raadiojaamale Cadena SER. "Keegi ei suuda uskuda, et French Open teeb niimoodi. Niimoodi ei saa. Asi pole enam rahas, see kahjustab sind nii isiklikult kui professionaalselt."

"Ma ei tea, kas ma sel aastal veel mängin või mitte, sest huvi kõige vastu kaob," jätkas endine maailma 7. reket. "Nad (korraldajad) teevad asju nii, nagu ise tahavad, ilma austuseta. Mängijate õigused pole midagi väärt."

Verdasco jaoks teeb korraldajate otsuse veelgi valusamaks, et pärast tema ja bosnialase Damir Dzumhuri ähvardusi anda nad kohtusse (bosnialase treener Petar Popovic oli esialgu andnud positiivse proovi - toim), teatasid korraldajad möödunud reedel, et kui mängija suudab tõestada, et ta on juba viiruse läbi põdenud ja pole enam nakkav, saavad nad osaleda. "Järgmisel päeval muudavad nad reegli ära. See oli viimane piisk karikas," sõnas Verdasco.