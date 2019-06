French Openi poolfinaalis lähevad vastamisi Rafael Nadal ja Roger Federer

Oma 12. French Openi tiitlit jahtiv Nadal läks veerandfinaalis vastamisi jaapanlase Kei Nishikoriga (ATP 7.). Nadal sai Nishikori vastu kindla võidu, alistades maailma seitsmenda reketi 6:1, 6:1, 6:3.

Kohtumine kestis üks tund ja 53 minutit, aga seisul 6:1, 6:1, 4:2 peatati kohtumine pea tunniks ajaks vihma tõttu. Nadal protestis küll otsuse vastu, ent väljaku peakohtunik oma otsust ei muutnud. Vihmapaus siiski hispaanlase mängurütmi ei muutnud ja Nadal lõpetas pärast pausi kohtumise kiirelt.

Poolfinaalis kohtub Nadal ammuse rivaali Roger Federeriga. Federer alistas tasavägises veerandfinaalis kaasmaalase Stanislas Wawrinka 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4.

Ülimalt tasavägine matš kestis kolm tundi ja 40 minutit. Sarnaselt Nadali kohtumisele peeti ka seal tunniajane vihmapaus, kui Federer oli juhtimas 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 3:3. Serviässasid sai Wawrinka kirja kaheksa, Federer viis. Topeltvigu tegi Wawrinka seitse Federeri kahe vastu. Federeri ja Wawrinka kohtusid omavahel 26. korda, millest on nüüdseks 23 võitnud Federer.

Poolfinaalis omavahel kohtuvad Nadal ja Federer on seni vastamisi läinud 38 korral. Omavahelistes kohtumistes on plussis hispaanlane, kelle arvel on 23 võitu.