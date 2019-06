French Openi pääsenud 19-aastane tšehhitar: elu parim nädal!

2007. aastal sai sellise tembuga hakkama nooruke serblanna Ana Ivanovic. Viimane Tšehhi naistennisist, kes Pariisis finaali hõngu tunda saanud, oli 2015. aastal Lucie Safarova.

"See on imeline. Ma poleks seda kunagi uskunud. See on siiani mu elu parim nädal. Olen kõigega väga rahul. See on uskumatu asi!" rõõmustas Vondrousova pressikonverentsil.

"Ma olin loomulikult närvis. Konta mängis mõned suurepärased punktid. Üritasin lihtsalt positiivseks jääda ja paremini mängida. Olen väga rahul, kuidas ma kiiret lõppmängu mängisin. See tuli ka mu närvidele kasuks, sest eelmises ringis olin ma matšpallil teinud topeltvea. Mõtlesin tänagi: "Mu jumal, see on jälle käes!" Olen lihtsalt väga uhke, et suutsin selle ära teha."

Vondrousova ja Konta mängisid täna turniiri suuruselt teisel väljakul Suzanne Lenglenil. Tšehhitar tunnistas, et pole kunagi Philippe Chatrieri nimelisele peaareenile, kus toimub homne finaal, jalga tõstnud.

"Ma pole seal kunagi mänginud ega treeninud. See saab olema midagi uut. Aga mulle meeldivad need suured väljakud. Ootan juba põnevusega!" lisas ta. "Olen seal vaid tribüünil istunud, kui Safarova finaalis mängis ja mina juunioride turniiril osalesin."

Johanna Konta rääkis, et kaotus teeb mõistagi haiget, kuid ta on ka enda mängu üle uhke: "Alati on valus kaotada ükskõik mis mängu, eriti kui sul on veel võimalusi. Sellegipoolest olen ma veendunud, et tegin parima, mis suutsin. Mu vastane mängis väga hästi, aga ma olen uhke selle üle, kuidas ma sellest väljapääsu püüdsin leida, punktide nimel tööd tegin ja talle vastu üritasin saada. Kõik ei läinud lihtsalt nii, nagu ma tahtsin."