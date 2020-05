French Open plaanitakse läbi viia tühjade tribüünide eest

Roland Garrose tippturniir pidi algama juba 24. mail, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati see septembrikuu lõppu. Hetkeseisuga algaks see 20. septembril ja kestaks 4. oktoobrini, kuigi alguskuupäevana on arutluse all ka 27. september.

Giudicelli sõnas Prantsuse ajalehele Le Journal du Dimanche, et võistlus tahetakse kindlasti läbi viia. Vajadusel tehakse seda ilma publikuta.

"Pealtvaatajateta turniir laseks majandustegevusel jätkuda, laekuks endiselt televisooniõiguste rahad ja sponsorsummad. Neist asjadest ei saa mööda vaadata," rääkis tennisejuht.

Tenniseorganisatsioonid ATP ja WTA on peatanud kõik tenniseturniirid kuni 13. juulini. Ära on jäetud juba ka Wimbledoni suure slämmi turniir.