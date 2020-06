French Open kaotab ühe mänguliigi ja vähendab üksikmängu kvalifikatsioonis osalejate arvu

Ajalehe Marca teatel on French Openi korraldajad otsustanud auhinnarahade kokkuhoidmiseks tänavusest turniirist välja lõigata segapaarismängu ning legendide mõõduvõtu.

Ühtlasi kavatsetakse meeste üksikmängu kvalifikatsiooni peale lasta vaid 96 mängijat tavapärase 128 asemel. Naiste üksikmängu eelturniiril osalejate arv oli juba varem 96 peale toodud.

Roland Garrosi tennisekeskuse peaväljakul käivad neil päevil ehitustööd lisavalgustuse paigaldamiseks, et matše pimeduse tõttu katkestama ei peaks, mis on tavaliselt probleemiks olnud just esimestel päevadel. Ühtlasi teeb French Openil tänavu debüüdi peaväljaku teisaldatav katus.

Tavapäraselt mai lõpus ja juuni alguses toimuv French Open lükati koroonaviiruse pandeemia tõttu kuupäevadele 20. september kuni 4. oktoober. USA lahtised tennisemeistrivõistlused, mis harilikult on aasta viimane suur slämm, toimuvad 24. augustist 13. septembrini.