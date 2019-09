FOTOD | Serena Williamsi alistanud 19-aastane Andreescu võitis karjääri esimese suure slämmi tiitli

Andreescu suutis teises setis maha mängida 5:1 eduseisu ja Williams päästa kaks matšpalli, kuid lõpuks võttis kanadalanna siiski selle, mis talle tänast mängupilti arvestades kuuluma pidi. Williams oli liimist lahti, negatiivse kehakeelega ning kohati mõtetega mujal.

"Ma lihtsalt võitlesin ja üritasin pisut kauem väljakul olla. Bianca tegi uskumatu mängu. Olen su üle õnnelik ja uhke! See oli uskumatu tennis. Kui ma kellegi teise turniirivõidu üle peale Venuse rõõmustan, siis oled see sina, Bianca!" rääkis Williams teise koha karikat vastu võttes.

Järgmisel nädalal maailma edetabelis viiendaks tõusev Andreescu lausus: "Raske on tundeid sõnadesse panna, aga ma olen ääretult tänulik ja õnnistatud. Olen selle hetke nimel väga-väga kõvasti tööd teinud. See aasta on justkui unistuste täitumine. Serenaga, tõelise tenniselegendiga, selle areeni jagamine on imeline. Üritasin valmistuda nii nagu igaks matšiks, mitte mõelda, kellega ma mängin. Olen väga uhke, kuidas ma selle kõigega toime tulin."

Andreescu murdis Williamsi servi kohe esimeses geimis ning omas viit murdepalli ka 10-minutilises seitsmendas geimis. Williams sai esimese murdevõimaluse kohe kaheksandas geimis, kuid kanadalanna päästis murdepalli stiilselt ässaga ja läks servi hoides 5:3 juhtima. Järgmine geim tõi Andreescule pärast tasamängu ka settpalli, mille ta tänu Williamsi topeltveale ka ära kasutas. Avasett 43 minutiga kotis 6:3. Esimese servi õnnestumine Andeescul 84%, Williamsil vaid 50%, äralöögid 12:16, lihtvead 6:14.