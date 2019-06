FOTOD | Liivakuningas Nadal pühkis French Openi poolfinaalis 37-aastase Federeri teelt

37-aastasel Federeril on samuti käsil võimas turniir ja sarnaselt Nadalile on ka tema loovutanud vastastele vaid ühe seti. See juhtus veerandfinaalis, kus ta läks vastamisi kaasmaalase Stanislas Wawrinkaga (ATP 28.). Ülimalt tasavägiseks kujunenud kolm tundi ja 40 minutit kestnud kohtumise võitis Federer 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4.

Federer ja Nadal kohtuvad omavahel 39. korda. Omavaheline vastasseis on Nadali kasuks, hispaanlane on peal 23:15. Suure slämmi turniiridel on nad kohtunud 12 korda, millest Nadal on võitnud üheksa. French Openil pole kogenud šveitslane senise viie omavahelise kohtumise jooksul veel kordagi suutnud Nadali alistada.

Üldse on Nadal ja Federer liivaväljakutel mänginud 15 korda ning Nadali arvel on nendest 13 võitu. French Openi turniiri võite on Nadalil rekordilised 11, Federeri ainus triumf Prantsusmaa lahtistel pärineb aastast 2009. Nadal sai toona neljandas ringis üllatuskaotuse rootslaselt Robin Söderlingilt.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 13.50. Teises meeste üksikmängu poolfinaalis on omavahel vastamisi maailma esinumber Novak Djokovic ja neljas reket Dominic Thiem. Delfi kajastab olulisemaid sündmuseid otseblogi vahendusel.