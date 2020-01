FOTOD | Kahju! Võimsalt mänginud Simona Halep lõpetas Kontaveidi ilusa teekonna Australian Openil

Anett Kontaveit - Simona Halep

New York Timesi tenniseajakirjanik arvab, et Kontaveit kaotas just turniirivõitjale. https://twitter.com/christophclarey/status/1222325001015029760

Minerva: Mängu küll otsepildis ei näinud, jälgisin kommentaare aga tundub, et mingi vahe siiski on : kas ollla WTA tabeli 31. või 3. Aga pöidlahoid ja kiitus Anettile ikka ja kahtlemata!!

Simona Halep: "Olen väga õnnelik, et mängin oma parimat tennist, mis mind poolfinaali viis. Tundsin end täna hästi, jalad olid tugevad. Teadsin, kuidas tema vastu mängida. Keskendusin igale punktile. Naudin Melbourne'is mängimist. Tegin sel korral hooaja eel natuke rohkem tööd kui tavaliselt, veetsin selle treeningperioodi esimest korda kodust eemal ilma ühegi puhkepäevata. Tunnen end palju tugevamini kui varem." https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222327396256428032

Riho Kallus: Ja äss ka veel lõppu Halepilt. Anett pidas lõpuni jästi vastu.

Halep lõpetab mängu ässaga ja võidab kohtumise 6:1, 6:1. 53 minutiga. https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222325461008646145

Viljar Tammeleht: Anettile tuleb au anda igatahes, sest ma usun et keegi ei lootnud, et peale haigust nii hästi tagasi tulev.

40:15 Anett päästab esimese matšpalli.

Riho Kallus: Nagu mängiks roboti vastu, kes on keeratud maksimum mängu peale.

40:0 Halepil kolm matšpalli.

Riho Kallus: Ja tuli see geim

1-5 Kontaveit hoiab oma servi nulliga ja teenib publikult sooja aplausi.

40:0 Kontaveidilt hea serv ja kiire punkt.

Viljar Tammeleht: See mäng füüsise taha läheb seda on näha ka mängust kus hetkel lihtsalt mõistus ei tule kaasa. Väga palju lihtsaid vigu teeb ja liiga kergeid palle jagab vastasele.

30:0 Halep lööb raske palli auti.

15:0 Kontaveit alustab enda servigeimi ilusa äralöögiga.

0-5 Halepile 11. geim järjest. See sett on kestnud vaid 19 minutit.

Riho Kallus: Anett on tubli, et ta vaatamata raskele seisule annab endast kõik

40:15 Anett ei ole alla andnud ja võitleb endiselt.

Riho Kallus: Kui karm saab see mäng olla? Anett võitleb meeletult ja punkt lõpeb võrgu tripsuga Halepile

40:0 Halepilt neljas äss.

30:0 Halepile tuleb pika pallivahetuse lõpetuseks võrgulint appi. Vabandab ilusti.

0-4 Halep teeb teise seti teise servimurde ja võidab juba kümnenda geimi järjest.

Oliver Oeselg: Serv on ka kuidagi kindlapeale täna.

30:40 Halepile murdepall.

30:30 Kontaveit jookseb võrku ja lõpetab punkti ilusa eeskäe äralöögiga.

Kontaveit jääb oma servil 15:30 taha.

Karl: Eks natuke kehv vaadata seisu aga siiski, sellises turniirifaasis ei saagi oodata kerget mängu ja veerandfinaali pääsemine juba väga kõva sõna.

Nirvaana: Helpil nüüd vormistamise küsimus. Mul on tunne, et Halep küll seda võidukohustust pole tundnud, pigem vastu pidi...

15:15 Anetilt hea serv, Halep lõi lõpuks võrku.

0:15 Halep lööb Aneti jaoks püüdmatu tilkpalli.

Riho Kallus: Oleks nüüd ka stop varuks võtta ja proovida vahepeal

Riho Kallus: Lihtne öelda, aga peaks rohkem muudatust tooma mängu. Halep võidab sama rütmiga enamus punkte

0-3 Halep hoiab oma servi. Üheksas geim järjest rumeenlannale.

40:30 Kontaveit lööb tõrje võrku.

30:30 Kontaveit jõuab Halepi tilkpallile järgi, aga lööb selle pikaks.

Kikers99: Hea on näha, et Kontaveit ei ole alla andnud ja võitleb iga punkti eest aga...

15:30 Anett võitleb end Halepi pallingul eduseisu.

15:15 Halep teeb mängu esimese topeltvea.

15:0 Kontaveit on nüüd omakorda hullumoodi jooksma pandud ja Halepi taktika kannab vilja.

0-2 Oma servi loovutamisest Anetil kahjuks pääsu pole. Kaheksas geim järjest Halepile.

15:40 Kontaveidil esimene murdepall päästetud. Pani Halepi hästi jooksma.

Riho Kallus: Anett on väga hästi vastu pidanud, vastane lihtsalt toodab kulda

Oliver Oeselg: Kuidagi ebakindel on Anett, vaata ja imesta

0:40 Halepil kolm murdepalli.

Kontaveit oli juba punkti võitmas, aga Halep võttis kotkasilma ja näitas, et Aneti serv oli väljas.

Kontaveit jääb oma servil 0:30 taha.

Riho Kallus: Võrki minekud on natuke ebakindlad Anettil

0-1 Halep hoiab oma servi ja võidab seitsmenda geimi järjest.

40:30 Aneti viga annab Halepile ka geimpalli.

30:30 Halep mängib Kontaveidi serviga väljakult välja ja vajutab tagakäe äralöögi pikki piiri.

15:30 Kontaveit pääseb Halepi servil juhtima.

Riho Kallus: ei saa öelda ka midagi halba Anetti esimese seti mängu kohta

Kontaveidi esimene serv õnnestus avasetis 66-protsendiliselt, aga punkte võitis ta sellelt vaid 43%. Halepi servi õnnestumine 68% ja punktid esimeselt servilt 77%.

Halep võidab paraku esimese seti kindlalt 6:1. 29 minutiga.

Riho Kallus: Jookseb ühe tribüüni äärest teise äärde ja toob kõik tagasi

Riho Kallus: Halep miksib ka punkti jube hästi

15:40 Kontaveidilt väga jäme eksimus ja suur aut. Halepil kaks settpalli.

Kontaveit jääb oma pallingul 15:30 taha.

30:40 Esimene settpall päästetud. Halep oli juba peaaegu tunnelisse jooksnud. Plats täiesti tühi.

Oliver Oeselg: Raskeks läheb kui Halep nii mängib- kõik õnnestub lihtsalt!

Riho Kallus: Selliseid vigu ei saa lubada

1-5 Halep lõpetab geimi serviässaga. Kolmas talle täna.

A:40 Kontaveit eksib tõrjel.

40:40 Halepi eeskäe äralöök on liiga võimas, Anett sinna järgi ei jõua.

30:40 Halep näitab tagakäelt auti lüües, et on ka ikkagi inimene. Anetile esimene murdepall.

Riho Kallus: Kagu aeg peab tegema midagi väga erilist, et punkti võita Halepi vastu

30:30 Ilus tagakäe äralöök viigistab Aneti jaoks geimi. Halep lasi ka kotkasilmal üle vaadata, kui ilus see oli.

30:15 Kontaveit saab selles geimis esimese puntki kirja.

Halep juhib oma servil juba 30:0.

Riho Kallus: Anettil ei ole lihtne. Ta on siiamaani ka väga ilusti mänginud, vastane on lihtsalt veel parem. Loodame, et kannatab ja otsib edasi.

Riho Kallus: Halep mängib uskumatut tennist.

1-4 Halep teeb teise servimurde ja võidab neljanda geimi järjest.

40:A Halepil murdepall.

Riho Kallus: Riho Kallus: Lõpuks ometi Halepilt ka viga

Hull Julge: Teeb ära Nagu Eestlasele kohane algul ei saa vedama pärast ei saa pidama.

40:40 Ilus! Kolmaski murdepall päästetud, Halep lõi võrku.

30:40 Võrgulint tuleb appi teise murdepalli päästmisel.

15:40 Esimene murdepall rabakuga päästetud.

0:40 Kontaveidi tagakäe lihtviga kingib Halepile kolm murdepalli.

0:30 Anett jääb oma servil taas raskesse seisu.

1-3 Halep võidab teise geimi järjest. Anett kaitses kõvasti, aga lõpuks siiski eksis.

Riho Kallus: Halep on väga võimas

Riho Kallus: Halepi teise servi pealt tuleb Anettil julgelt mängida ja seda ta ka teeb

40:30 Halep lajatab mängu teise ässa.

30:30 Järjekordne kiire punkt, seekord kukub õnneks Anetile.

30:15 Halepi servigeim on alanud kolme kiire punktiga.

Riho Kallus: kahju, väga hea geim mõlema poolt

1-2 Kontaveit eksib tagakäelöögil. Halep teeb mängu esimese servimurde.

40:A Halep saab mängu esimese murdepalli.

40:40 Kolmandat korda on tablool tasamäng.

Riho Kallus: Anettil on siiamaani piisavalt kannatust punktid läbi mängida

A:40 Super punkt Anetilt! Pommitas ja pani Halepi korralikult jooksma, kuni võrgust tagakäega kenasti punkti ära tõi.

40:40 Kontaveit eksib tagakäelöögil.

A:40 Kontaveit rabakul ei eksi.

40:40 Natuke liiga suur aut Kontaveidi eeskäelt.

Riho Kallus: Anett tekitas väga hea nurga-serv väljakust välja ja piki joont pall punktiks

40:30 Korralik serv ja järgmise löögiga eeskäe äralöök teise nurka.

30:30 Anett sunnib Halepi taas võrku lööma.

15:30 Murdepallini Halep siiski veel ei jõua, vaid lööb võrku.

0:30 Kontaveit jääb oma pallingul raskesse seisu.

Riho Kallus: Halep alustab ka korraliku servigeimiga

1-1 Halepil ei teki oma servi hoidmisega samuti erilisi raskusi.

40:15 Halep sundis Kontaveidi eksima.

30:15 Ilus eeskäe äralöök toob Kontaveidile ka Halepi pallingul esimese punkti.

Lausa Eurosport 1 näitab.

Dan: Kuskilt üle ka kannab pildis?

1-0 Kontaveidil oma serv nulliga hoitud!

40:0 Anetilt tagakäe äralöök.

30:0 juba Anetile.

15:0 Esimene serv on julgustavalt hea. Halep alustab eeskäe lihtveaga.

Riho Kallus: Hakkab peale

Soojendus läbi. Mäng võib alata!

Kontaveit alustab loosi tahtel servimist.

Kontaveit siseruumides sooja tegemas: https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222308759353118726

Mängijad astuvad väljakule.