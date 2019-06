FOTOD JA VIDEO | Teine sett oli tööõnnetus, Nadal võitis oodatult karjääri 12. French Openi tiitli

Dominic Thiem - Rafael Nadal

Thiemi kommentaarid pressikonverentsilt: https://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/dominic-thiem-nagin-tana-oma-silmaga-miks-rafa-on-uks-koigi-aegade-suuremaid-mangijaid?id=86476039

Käes! 12. korda French Openi tšempioniks ja 18. suure slämmi tiitli võitnud Nadali võidunumbrid on 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137755523061821440

40:30 Thiemil esimene matšpall päästetud.

Täpselt kolm tundi mängitud. 40:15 kaks matšpalli.

30:0 Teine hea serv järjest.

30:15 Nadalilt eeskäeviga.

15:0 Nadal alustab matši viimast geimi ässaga.

1-5 Nüüd on peaaegu kõik. Nadal hakkab turniirivõidule servima.

40:A Thiemi tagakäelöök maandub võrgus, Nadalil veel üks murdepall, et 5:1 juhtima minna.

40:40 Tänu võrgulindile saab Thiem murdepalli päästetud.

40:A Nadalil murdepall, Thiemilt eeskäeviga.

1-4 Nadal hoiab oma servi võrdlemisi kindlalt, Thiem sai ühe punkti kätte. Turniirivõit on kahe geimi kaugusel.

1-3 Thiem pareeris kolm murdepalli ja hoidis oma servi. Koefitsient kukkus hoobilt 21.00 peale. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137749759370944512

0-3 Nadal hoiab taas oma servi raskelt, aga kõige tähtsam on, et hoiab.

40:A Thiem teenib endale murdepalli.

40:40 Thiemil oli murdepall, aga Nadal viigistas.

0-2 Thiemi eeskäeviga lõpetab neljanda seti teise geimi ja toob Nadalile servimurde. https://twitter.com/Nina201710/status/1137745281842368517

15:40 Nadalil kaks murdepalli.

Mitu võitu Sul ATP tasemel kirjas on? Nadalil tuleb täna 950. https://twitter.com/ATP_Tour/status/1137744676398751744

0-1 Nadal hoiab oma servigeimi, aga raskelt.

Nadal on murdepalli pööranud enda geimpalliks.

30:40 Thiemil neljanda seti esimeses geimis kohe murdepall.

Nadal võitis kolmandas setis 100% esimese servi punktidest ja kõikidest punktidest 77% ehk 24:7.

Nadal võidab kolmanda seti mänglevalt 6:1! https://twitter.com/ATP_Tour/status/1137742304586788864

30:40 Nadalil murde- ja settpall.

1-5 Nadal hoiab pallingut nulliga.

1-4 Thiem hoiab vahelduseks oma servigeimi nulliga.

0-4 Nadal on 14 minutiga teinud sisse korraliku vahe. Punktide seis kolmandas setis 16:1. https://twitter.com/ATP_Tour/status/1137741511750291456

0-3 Nadal murrab teist korda kolmandas setis Thiemi servi.

15:40 Thiem saab lõpuks silma pähe. Punktid selles setis 11:1.

0:40 Nadalil taas kolm murdepalli.

0-2 Nadal hoiab ka servi nulliga. Thiemil kolmandas setis punktiarve avamata.

0-1 Kolmas geim algabki Nadali servimurdega.

0:40 Nadalil on kolmanda seti avageimis kolm murdepalli.

Nadal on vahepeal platsilt lahkunud, Thiem jäi väljakule.

Thiem teeb teise seti ainsa servimurde võidab selle 7:5! Foto: AFP/Scanpix

15:40 Thiem näitab üles head kannatlikkust ja Nadal teebki lihtvea. Kaks murde- ja settpalli austerlasel!

15:30 Esimest korda läheb tõrjuja (antud hektel Thiem) selles setis geimi juhtima.

6-5 Thiemi serv nulliga hoitud. Kui nüüd just imet ei sünni, siis kisub kiire lõppmängu poole.

5-5 Nadal vastab täpselt samaga. Sett jätkub. https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1137733051419680769

5-4 Thiem hoiab oma servi nulliga ja on setivõidust murde kaugusel. Selle seti trende vaadates on see murre aga oi-oi kui kaugel!

4-4 Nadal hoiab oma servi sama kindlalt.

4-3 Thiem hoiab oma servi ja on juba ühe geimi rohkem võitnud kui eelmises setis. Nadal ühe punkti 30:15 seisul sai, aga mitte enamat. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137731268467183617

3-3 Nadalil järjekordne nulliga hoitud servigeim.

3-2 Thiem loovutab oma servil Nadalile ühe punkti. Esimese servi õnnestumine 2. setis siiamaani: Thiem 88%, Nadal 63%.

2-2 Nadal hoiab oma pallingut nulliga.

2-1 Võimas eeskäe kross läheb joone peale äralöögiks ja toob Thiemile servigeimi koju. Nadalile siit geimist kaks punkti. Teises setis veel servimurdeid pole olnud.

Nimekiri mängijatest, kes Nadali pärast esimese seti kaotust liiva peal (viiest setist parem süsteemis) on võitnud. https://twitter.com/TennisPodcast/status/1137722468158910465

1-1 Nadal hoiab oma servi nulliga.

1-0 Veel üks äss Thiemilt ja seti esimene pallingugeim kindlalt hoitud. Nadal sai ühe punkti kätte.

Thiemi mängu esimene äss viib ta teise seti avageimi 30:0 juhtima.

Nadal võidab esimese seti 6:3. Thiem oli murdega 3:2 peal, aga hispaanlane võitles tagasi.1. seti statistika: Ässad 0-1Topeltvead 1-01. serv: 81% - 68%1. servi punktid: 47% - 60%2. servi punktid: 50% - 58%Murdepallid: 1/2 - 2/3Äralöögid: 7 - 11Lihtvead: 9 - 10Kõik punktid: 25 - 33

40:15 Nadalil kaks settpalli.

3-5 Nadal murrab Thiemi servi ja võib oma pallinguga esimese seti ära vormistada. https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1137722136150364160

3-4 Nadal saab raske servigeimi hoitud.

40:40 Nadal sai jälle geimpalli, aga Thiem tõi majja selle juba 9 minutit kestnud geimi kolmanda tasamängu.

Nadal tuleb murdepallist välja geimpallini, aga Thiemi kaval tilkpall järgmisel punktil paneb Nadali kõvasti higistama. Hispaanlane üritas pärast Thiemi tõstet seljaga võrgu poole lendpalli lüüa, aga vehkis reketiga lihtsalt õhku.

30:40 Nadali lihtviga kingib Thiemile järjekordse murdevõimaluse.

3-3 Nadal murrab kohe tagasi!

3-2 Järjekordne super punkt Thiemilt. Publik on püsti ja juubeldab. Servimurre nähtud! Foto: AP/Scanpix

30:40 Super kaitse- ja võrgumäng Thiemilt toob talle mängu esimese murdepalli!

2-2 Thiem kingib enda servil Nadalile vaid ühe punkti. Nii kindlalt pole kumbki veel servi hoidnud. https://twitter.com/ATP_Tour/status/1137718121765191682

1-2 Nadal võtab siiski lõpuks oma, lõpetades geimi serviässaga. https://twitter.com/ATP_Tour/status/1137716340381249536

40:40 Thiem saab kätte uskumatuid lööke ja mitte ainult ei saa kätte, vaid suudab pärast nende kaitsmist ka initsiatiivi haarata.

40:30 Thiem paneb Nadali surve alla ja võidab kauni pallivahetuse.

Kolmas geim on alanud ühepoolsemalt. Nadal on 40:0 ees. https://twitter.com/ATP_Tour/status/1137713346466254848

1-1 Thiem hoiab oma servi sama edukalt. Nadal sai kaks punkti kätte, aga viimased kaks kuulusid austerlasele.

Nadal on juba 25-sekundilise servikella täis tiksumisele lähedal olnud. Eelmisel aastal ta ühe hoiatuse sai, aga siis polnud veel sellist seierit väljakul.

0-1 Nadal hoiab servi.

40:30 Nadal võitleb endale 17-löögilise pallivahetusega geimpalli kätte.

Esimene geim on juba olnud finaali vääriline. Seis alles 30:30.

15:0 Esimene punkt eeskäe äralöögiga Nadalile.

Endine Hispaania kuningas (kuni 2014. aastani) Juan Carlos I on Nadalile kaasa elama tulnud. Foto: EPA/Scanpix

Väike soojendus ning siis algab matš Nadali servimisega. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137710328534523904

Mängijad valmistuvad areenile tulema. Hea meel on näha, et tribüünid on puupüsti täis ning ilm on tormivaba ja päikeseline. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137706904099143680

1972. aasta Wimbledoni ja 1971. aasta US Openi tšempion andis enne meeste finaali üle Kuulsuste Halli sõrmuse Jim Courierile, neljakordsele suure slämmi võitjale (kaks neist French Openi tiitlit). https://twitter.com/rolandgarros/status/1137704118330568704

Roland Garrosi Youtube'i kanalis neil nädalatel ekspertkommentaatori rollis olnud Daniela Hantuchova arvas, et Djokovic hoopis aitas Thiemi Nadali jaoks ette valmistada."Enesekindlus, mille ta sai teadmisest, et kui raske seal väljakul ka poleks, ma leian väljapääsu, tuleb Dominicile finaalis kasuks," pidas endine maailma 5. reket silmas Djokovici ja Thiemi poolfinaali karme ilmastikuolusid.

Meeste paarismängu tiitel läks eile sakslastele Kevin Krawietzile ja Andreas Miesile, kes alistasid Prantsuse duo Jeremy Chardy ja Fabrice Martini 6:2, 7:6 (3). Vaata meeste sünkroonkukkumist pärast matšpalli: https://twitter.com/TenisKanali/status/1137439449447653377

Naiste paarismängu finaal läbi. Babos ja Mladenovic, kes võitsid ka tänavuse Austalian Openi tiitli, said oma tahtmise. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137674752422756354

Hetkel mängib French Openi peaväljakul Thiemi elukaaslane Kristina Mladenovic, kes koos Timea Babosiga kohtuvad naispaarismängu finaalis Kontaveidi ja Kasatkina konkurentsist lülitanud hiinlannade Duani ja Zhengiga. Esimese seti võitsid Babos ja Mladenovic 6:2, teises ollakse praegu 2:0 ees. https://twitter.com/rolandgarros/status/1137665321115029505