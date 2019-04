FOTOD | Esinumbrita mänginud Lätil ei õnnestunud kodupubliku ees Fed Cupi Maailmaliigasse murda

Riia publiku lootused olid kõige rohkem seotud 2017. aasta French Openi võitja Jelena Ostapenkoga, kes kaotas kohe avamatšis Kaia Kanepi treeningpartnerile Andrea Petkovicile 5:7, 4:6.

Avapäeva teises matšis sai Julia Görges 6:4, 4:6, 6:1 võidu Diana Marcinkevica üle. Kolmandas matšis polnud Ostapenkost taaskord vastast Mona Barthelile, kes viis Saksamaa 3:0 juhtima 6:4, 6:3 võiduga. Paarismängus, mille tähendus oli juba sümboolne, said Ostapenko ja Daniela Vismane 6:1, 6:3 võidu Anna-Lena Grönefeldi ja Petkovici üle.

Läti koondisest puudus nende esinumber Anastasija Sevastova, sakslannadel oli puudu haigestunud Angelique Kerber.

Ostapenko on sel aastal ühel turniiril rohkem kui kaks mängu pidanud vaid USA-s Charlestonis. Ühe matšiga on ta piirdunud tervelt kuuel võistlusel. Fed Cupi üleminekumängudele saabus ta Kolumbiast Bogotast, kus kaotas kolmes setis maailma 193. reketile, ameeriklannale Kristie Ahnile.

Järgmisel nädalal toimuval Stuttgarti WTA turniiril kohtuvad Ostapenko ja Sevastova omavahel avaringis. Fed Cupist loobus Sevastova enda sõnul seljavigastuse tõttu.

"Mul on väga kahju, et ma ei saa sel nädalal Lätit aidata. See on minu jaoks väga raske otsus. Soovin naiskonnale kõike paremat ja edu matšides," ütles maailma 13. reket sel nädalal Läti tenniseliidu kodulehe vahendusel.