Federeri endine paarismängupartner sai vägistamissüüdistuse. Vägistamine olevat toimunud Tallinnas

Allegro osales 2014. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Euroopa tennisetreenerite konverentsil ning käis siin ühel õhtul kohtingul endise Austria naismängijaga. Pärast ohtrat alkoholitarbimist oli Allegro naise suhtes agressiivseks muutunud ning temaga seksuaalahekorda astunud. Naine sai mitmeid verevalumeid ja kriimustusi. Pole teada, kas naine oli vahekorraga nõus või mitte, kirjutab TennisWorld.

Samal ajal jätkab Allegro tööd Šveitsi tenniseliidu juures. Alaliidu president Rene Stammbach on öelnud, et nad on juhtumist teadlikud, aga Allegro jääb hetkel ikkagi ametisse.

Allegro advokaat on kindel, et mehe nimi õnnestub kohtus puhtaks pesta. Ohvri nime saladuseks jäämise eesmärgil on 9. detsembril toimuv kohtuistung kinnine.

Allegro karjääri parim paarismängu edetabelikoht on 32. Üksikmängus jõudis ta parematel päevadel 210. kohale.