Federer pääses kodulinnas mänguta poolfinaali, Wawrinka solvus Šveitsi meedia peale

Wawrinka oli veerandfinaalis alistanud 6:3, 3:6, 7:5 ameeriklase Frances Tiafoe', ent seljatrauma ei lubanud tal poolfinaalis Federeri vastu astuda.

34-aastane Wawrinka läks seejuures Baseli turniiril pressikonverentsil kodumaa meediaga tõsiselt tülli. Kui temalt küsiti, mis tal puudu jääb, et taas oma tipptasemele tõusta, vastas ta: "Šveitsis ja siin ruumis on levimas arvamus, et mul pole olnud hea aasta. Ausalt öeldes on mul kadunud igasugune isu Šveitsis ajakirjanikega rääkida. Ma olen maailma jooksvas edetabelis 14. kohal, mul on endiselt teoreetiline võimalus pääseda ATP finaalturniirile. Aga teie küsite minult: mis mul puudu jääb, et oma tipptasemele jõuda?"

"Kes on võitnud viimastel aastatel suure slämmi turniire? Ma olen ainus väljaspoolt suurt nelikut, kes on neid võitnud kolm. Seda ei tohiks unustada," lisas ilmselgelt ärritunud Wawrinka.

Federeri poolfinaalivastane Baselis tuleb paarist Stefanos Tsitsipas - Filip Krajinovic. Šveitsi vanameister on Baseli turniiri võitnud juba üheksal korral.