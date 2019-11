Federer on väga üllatunud, et suurt kolmikut pole siiani troonilt tõugatud: see on hullumeelne

"Kui vaadata seda nimekirja, kes on aasta lõpetanud esinumbrina, kes on viimastel aastatel olnud esireketid, siis see on lihtsalt hullumeelne, et kogu aeg on ees olnud sama kolmik," sõnas Federer enda, Nadali ja Novak Djokovici viimaste aastate domineerimise kohta.

Alates 2004. aastast on see kolmik loovutanud vaid korra ATP aastalõpu edetabelis esikoha - see juhtus 2016. aastal, kui troonil oli šotlane Andy Murray.

"Kuid me ei lähe nooremaks. Aga tõenäosus (meie kukutamiseks) kasvab mitte seetõttu, et me jääks kehvemaks, vaid seetõttu, et teised saavad tugevamaks," arvas šveitslane.

38-aastane Federer (ATP 3.) jõudis tänavusel aastalõputurniiril taas poolfinaali, kus pidi aga tuunistama Stefanos Tsitsipase (ATP 6.) paremust 3:6, 4:6.

21-aastane Tsitsipas kohtub tänases finaalis 26-aastase austerlase Dominic Thiemiga (ATP 5.).