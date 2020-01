Federer kritiseeris Australian Openi korraldajaid: kommunikatsioon on olnud väga kehv

Kui teisipäeval soovitas Victoria osariigi tervishoiuosakond inimestel siseruumidesse jääda, sest ulatuslike maastikupõlengute tõttu on Melbourne'i õhk väga saastatud, siis Australian Openi korraldajad kvalifikatsioonimängude osas suuri muudatusi ei teinud.

Austraalia tippturniiri direktor Craig Tiley tegi avalduse alles neljapäeva õhtul, kui teatas, et vaatamata kehvale õhukvaliteedile ja mitmete mängijate vastuseisule ei jää aasta esimene suur slämm ära. "On olnud palju spekulatsioone, nagu jääks Australian Open ära või algaks hiljem. Kinnitan, et Australian Open toimub," teatas Tiley pärast põhitabelite loosimist.

Ta lisas, et mõistab mängijate muret õhusaaste pärast, kuid ei pea vajalikuks Australian Openit ära jätta. "Oleme seda alati öelnud ja ma kordan veelkord, et mängijate, fännide ja meie töötajate turvalisus, heaolu ja tervis on meie jaoks prioriteet. Usaldame meditsiinilisi ja teaduslikke nõuandeid. Hoolime oma mängijatest väga," rääkis Tiley.

Federeri arvates jäi Tiley avaldus selgelt hiljaks. "Ma arvan, et kommunikatsioon on võtmeküsimus, kuidas turniiri korraldajad saavad inimesi, meediat, fänne ja mängijaid rahustada. See, kuidas teisipäeval tuli info, et väljas pole turvaline olla, hoidke koduloomad toas ja pange aknad kinni, kuid samas kvalifikatsioonimängud muudkui jätkusid, ei näinud üldse hea välja," kritiseeris Federer, vahendab ESPN. "Australian Openi korraldajate reaktsioon jäi selgelt hiljaks," lisas šveitslane.