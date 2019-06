Federer karmidest tuuleoludest: üritasin lihtsalt pallile pihta saada ja mitte naerualuseks jääda

37-aastaselt Šveitsi elavalt legendilt uuriti pressikonverentsil, kuidas tuul tema taktikat mõjutas ning kas ta nendes oludes suutis oma plaanid ellu viia.

"Ei. Keegi ei suudaks. Ma ei oska seda paremini selgitada. Sa jõuad punkti, kus sa oled lihtsalt õnnelik, et pallile pihta saad ja naerualuseks ei jää. See on täpselt nii halb! See oli meie mõlema jaoks keeruline," rääkis Federer.

"Sellistes oludes ei saa isegi trenni teha. Kõik on lõpuks peas ja jalgade töös kinni. Palli servimiseks üles visates pead sa olema ettevaatlikum ning seetõttu ta ilmselt rohkem teisi serve kätte saigi. Ma ei saanud oma rütmi käima."

"Sellegipoolest ma leian, et ei mänginud täna tuulega halvasti. See on lihtsalt liival raskem. Mul oli vastas maailma parim liivaväljakumängija ning ma pean sellega lihtsalt leppima. See pole mulle mingi probleem."

Federer lisas, et Nadalist ebamugavamat vastast liivaväljakul pole olemas. "Ta teeb seda kõigiga. Ta on nii ebamugav, sest ta kaitseb kogu väljakut. Pole olemas mängijat, kes oleks temale selles osas ligilähedanegi. Ma isegi ei tea, kellega ma peaks harjutama või kes talle sarnaselt mängiks. Mõtlesin selle peale mängu ajal. Lihtsalt imeline, kuidas ta sügavust kasutab ning tagajoonelt palle muudkui tagasi ajab," jätkas šveitslane.

"Aga samas ma mõtlesin ikkagi, et selle tuulega võib kõike juhtuda. Ma ei mänginud kahes esimeses setis halvasti. Rafa pidi endast parima välja panema, et need ära otsustada. Ma üritasin ka kolmandas setis positiivseks jääda, aga raske esimene pallingugeim pani lõpuks asjad paika."