Federer ei soovi tühje tribüüne näha: loodan, et seda ei juhtu kunagi

Maailma tenniseorganisatsioonid ATP ja WTA on pikendavad koroonapandeemiast tingitud võistluspausi 31. juulini. Hetkel peavad tennisejuhid plaani, et hooaeg jätkuks augustis tühjade tribüünide ees. Ilma publikuta on kavas pidada ka US Open.

"Minu arvamus on, et ma ei suuda tühje staadione ette kujutada," sõnas Federer vestluses Brasiilia legendi Gustavo Kuerteniga.

"Ma tõesti loodan, et seda ei juhtu kunagi. Vahest me suudame ära oodata vajaliku perioodi, et jätkata tennisega normaalsel viisil. Kasvõi nii, et tribüünidest on täidetud kolmandik või pool," jätkas šveitslane. "Minu jaoks oleks igatahes suurturniiri mängimine päris tühjade tribüünide ees väga raske."