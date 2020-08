Euroopa tennisistid loobuvad USA Openist, kui ei pääse naastes karantiinist

Naised said Euroopas turniiri mängitud – meestel pole profituur veel alanud – ja tennisekaravan peaks liikuma üle ookeani. New Yorgis peetakse soojenduseks Cincinnati Open ja kohe USA lahtised otsa. Paraku on paljud tipptennisistid eesotsas Rafael Nadali, Roger Federeri ja naiste maailma esinumbri Ashleigh Bartyga karavanilt koroonaviiruse hirmus maha hüpanud. Loobujaid võib tulla veelgi.