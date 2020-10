Esireketi treener: Nadalil pole Djokovici vastu võimalust

Ivanisevic ennustab, et Hispaania täht Rafael Nadal suudab küll poolfinaalis Diego Schwartzmani alistada ja esikohamängule murda, kuid finaalis võidab Djokovic.

"Mina panustan Novakile. Nadal on finaalis, kuid seal pole tal minu arvates nendes tingimustes ja sellel liival mingit lootust Novaki vastu," sõnas Ivanisevic enne poolfinaalmänge.

"Novak on kahtlemata suurfavoriit. Ta on viinud oma ettevalmistuse täielikku tippu. Ta on kuni pisiasjadeni väga hästi valmistunud - taktikast, tehnikast toitumiseni välja. Ta tahab iga päev paremaks saada, kasvõi 0,00001% paremaks. Temaga on väga huvitav koos töötada, ma pole kunagi varem sellist suhtumist kogenud," kiitis Ivanisevic oma hoolealust.

Djokovic kohtub tänases poolfinaalis maailma 6. reketi Stefanos Tsitsipasega.