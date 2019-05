Esireket tunnistas, et vastase pikk WC-paus aitas ta järgmisse ringi

Osaka alistas täna Azarenka suurte raskustega, teenides 4:6, 2:4 kaotusseisust lõpuks võidu 4:6, 7:5, 6:3. Otsustava seti eel käisid mõlemad mängijad seejuures WC-pausil.

Kui Osaka naasis väljakule tagasi kiiresti, siis Azarenka jäi riietusruumi lausa kümneks minutiks. Paljudele võis tunduda, et valgevenelanna venitas tahtlikult ja käitus kaotatud seti järel ebasportlikult, kuid Osaka jaoks tuli Azerenka pikk äraolek hoopis kasuks.

"Kui ma läksin riideid vahetama, olin väga närvis, sest ei tahtnud mingil juhul reegleid rikkuda. Mul lausa käed värisesid. Kuid kui ma tagasi tulin ja nägin, et vastane polnud veel ilmunud, rahustas see mind maha. Seejärel oli mul aega rahulikult mõelda, kuidas ma mängida tahan. See kõik aitas," rääkis Osaka mängujärgselt.

Jaapanlanna murdis otsustava seti alguses kahel korral Azarenka pallingu, pääses 5:1 ette ega andnud enam edu käest.

21-aastane Osaka kohtub järgmises ringis tšehhitari Katerina Siniakovaga (WTA 42.), kes alistas täna 29. asetusega kreeklanna Maria Sakkari 7:6, 6:7, 6:3.