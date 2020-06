Esireket Novak Djokovic keeldus teistkordselt koroonaviiruse testist

Djokovicil ja tema abikaasal Jelenal diagnoositi koroonaviirus 23. juunil Serbias. Enne seda oli maailma esireket korraldanud Horvaatias Aadria turniiri, kus sai alguse koroonaviiruse puhang. Kuigi viirus avastati nii Grigor Dimitrovil, Viktor Troickil kui Borna Coricil, keeldus Djokovic Horvaatias enda testimisest ja andis proovi alles Serbias.

Pärast seda lubas esireket, et annab viie päeva jooksul uue proovi, kuid nüüdseks on tennisetäht sellest plaanist loobunud, sest keegi pole talle selleks korraldust andnud. Küll testitakse serblast uuesti aga 7. juulil, sest siis möödub esimesest positiivsest proovist 14 päeva, mis tähendab, et kordusproov on kohustuslik.



Djokovic on hetkel Horvaatias väga vihatud mees. Spliti linna seintele on viimastel päevadel ilmunud ka tapmisähvardused.